بالفيديو.. حارس أمن: لا خير فينا إذا لم نُطع أوامر قيادتنا للحد من انتشار كورونا

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منوهًا بما قدمته المملكة من إجراءات صارمة وقوية للحفاظ على صحة الجميع

أكد حارس أمن في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض معيض بن إبراهيم أحمد عزي؛ أن سلامة وصحة المواطن مسؤولية مجتمعية لدى الجميع منوهًا بما قدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من إجراءات صارمة وقوية للحفاظ على صحة الجميع.

جاء ذلك في لقاء صحفي لـ"سبق"، عبر مقطع فيديو وثقه الزميل"عبدالله العنزي" بإحدى أسواق الرياض قال فيه "عزي": لا خير فينا إذا لم نطع ولاة أمورنا من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عزي" أن تطبيق " توكلنا " شرط لدخول السوق على الجميع وجاء لزيادة الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بتعاون الجميع وحرصهم على الأخذ بالتعليمات التي ستعبر بمملكتنا إلى بر الأمان.

كما طالب عزي الجميع بضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي لحماية أنفسنا ومجتمعنا من هذا الفيروس الذي غزا العالم بانتشاره.

وفي نهاية حديثه لـ"سبق" رفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله على جهودهم لحماية المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء لجعلهم صحة الجميع من أولوياتها، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من شر الأوبئة، كما شكر "سبق" على حرصها على رصد تفاعل الناس مع توجيهات الجهات المسؤولة ونشر الوعي لدى عموم المجتمع.