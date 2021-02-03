أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين -
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان -
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية" -
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا" -
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خبير في علم الفيروسات: "كورونا" انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم

Print
خبير في علم الفيروسات: "كورونا" انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم خبير في علم الفيروسات: "كورونا" انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم
مستبقًا تقرير فريق منظمة الصحة العالمية

خبير في علم الفيروسات:

استبق استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات تقرير فريق منظمة الصحة العالمية في "ووهان"، الذي يحقق في أصول كورونا، بالإشارة إلى أن الفيروس انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم.

وقال الدكتور يحيى عبدالمؤمن مكي، استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات، في رده على تساؤل لبرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" عن مسؤولية السفر في تفشي : "من ناحية تنقل الفيروسات فأنا لدي دراسات كبيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بأنه كيف -سبحان الله- أن الفيروس انتقل من امرأة واحدة في سوق (ووهان) الصينية، وأصاب أكثر من 100 مليون، وقتل أكثر من مليونَيْن!".

وأشار إلى أن هذا ما سيثبته فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان الذي يحقق في أصول كورونا!

وأكد الاستشاري مكي أن تنقُّل الأشخاص بين المدن، وسفرهم بين الدول، السبب الرئيسي في هذا العصر لانتشار وتفشي الفيروسات، ومنها فيروس كورونا وطفرته الجديدة. داعيًا إلى التوقف عن السفر لمدة معينة، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حال الاضطرار للسفر.

وأشار إلى أن كل مَن أصيب بالفيروس وشُفي منه، وكل من تلقى لقاح كورونا، يستطيع أن يسافر. متوقعًا أن يكون بمقدورنا السفر -إن شاء الله- في الصيف المقبل، وأن يعود فيروس كورونا بشكل موسمي كالإنفلونزا!

يُذكر أن فريقًا من الخبراء، تقوده منظمة الصحة العالمية، ويحقق في منشأ كوفيد-19، كان قد زار سوق بيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا ظهر بها أول مرة. ومن المتوقع أن يزور فريق العلماء مختبرات وأسواقًا ومستشفيات في مدينة ووهان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية