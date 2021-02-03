5 تخصصات واختيار من متعدد.. الصحة تكشف اشتراطات الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورات توعوية تكشف اشتراطات وطريقة الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يشترط للقيد لأول مرة في سجلات الوزارة، أن يجتاز طبيب الامتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة، والتأكد من حصول خريجي كليات الطب على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وممارسة الطب في مصر، مشددة على أن الامتحان سيكون مُوحدًا على مستوى الجمهورية مما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ومن المقرر، أن يعقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب خلال شهر فبراير 2021، ليكون بإمكان الطالب دخول الامتحان في أي من أيام 6 و13 و20 فبراير 2021، وتظهر نتيجة الامتحان فور الانتهاء منه، على أن تكون نسبة النجاح 50%، مع إمكانية الإعادة للتحسين، على أن يتم احتساب النسبة الأعلى، أما في حالة رسوب الطالب في 3 امتحانات خلال دور فبراير، فيمكن إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر بنفس القواعد، لافتة إلى أن الامتحان القومي لا يؤجل التجنيد العسكري ويجب أن تكون الخدمة الوطنية بالوقت المحدد.

وأوضحت أن الطالب سيدخل بياناته على المنصة الإلكترونية للامتحان على الرابط التالي: (https://emle.academy/index.php/application/)

ويمكن للطالب تأدية الامتحان من المقر المتواجد به On Line، ومدة الامتحان 3 ساعات ويتكون من أسئلة اختيار من متعدد، حيث يتم اختيار أفضل إجابة من بين 5 إجابات، ويتكون الامتحان من 100 سؤال مُتعدد الاختيارات.

ويشمل الامتحان التخصصات الخمسة الرئيسية في مجال الطب وهي تخصصات (الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد)، كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة.

وتم تجميع بيانات الأطباء المُستحقين لدخول الامتحان، وأتاحت الوزارة 10 امتحانات تدريبية في شهر أكتوبر 2020 و10 امتحانات تدريبية في شهر نوفمبر 2020، و10 امتحانات تدريبية في شهر ديسمبر 2020 لطلبة الامتياز، وجار الإعداد لـ 10 امتحانات تدريبية في شهر يناير 2021.​