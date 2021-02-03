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الإفتاء: إقامة الهيئات المختصة للمتاحف في العصر الحاضر أمر ضروري

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الإفتاء: إقامة الهيئات المختصة للمتاحف في العصر الحاضر أمر ضروري الإفتاء: إقامة الهيئات المختصة للمتاحف في العصر الحاضر أمر ضروري

مصراوي Masrawy

10:31 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضروري في عصرنا الحاضر لأنه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين.

وأوضحت الإفتاء، في بيان لها الأربعاء، أن هذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت؛ لأن الأصل في عملية التنقيب عن الآثار أن يقوم به فريقٌ مُتخصِّصٌ ومُدَرَّبٌ على ذلك، ويكون بعلم الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنه يراعى في عملية التنقيب كل أنواع الاحترام الإكرام لجسد المومياء؛ حيث يتم إخراج تلك المومياوات من قبورها بشكل دقيقٍ؛ ليتم الحفاظ عليها، وحمايتها في المتاحف لدراستها وعَرْضها، وليس الأمر كما يفعل لصوص المقابر من نَبْش القبور وسرقة ما فيها فضلًا عن انتهاك حُرْمة الموتى دون مراعاةٍ لكرامة صاحب القبر.

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