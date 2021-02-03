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لجنة فنية ومحاسبة المقصرين.. أول تحرك برلماني بعد حادث قطار أسيوط

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لجنة فنية ومحاسبة المقصرين.. أول تحرك برلماني بعد حادث قطار أسيوط لجنة فنية ومحاسبة المقصرين.. أول تحرك برلماني بعد حادث قطار أسيوط

مصراوي Masrawy

10:23 م الأربعاء 03 فبراير 2021


كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل، بشأن حادث تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط بسيارة نصف نقل محملة "ونش"، وما نتج عنه من ضحايا.

وطالب النائب بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ومعرفة أوجه الخلل، وكذلك محاسبة المتسببين فيها، لاسيما وأن استمرار إزهاق أرواح الأبرياء بسبب القطارات لا يمكن السكوت عنه.

وشدد زين الدين، على ضرورة انتداب لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للمعانية، وتوقيع أقصى العقوبة على المقصرين والمهملين في هذا الملف.

ودعا عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أهمية أن تسرع هيئة السكك الحديدية على تحويل المزلقانات للعمل إلكترونيا، مشيرا إلى أن المزلقانات أصبحت خطرا يهدد حياة المصريين في الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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