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محافظة القاهرة: إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة وتسكين الأسر بالأسمرات

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محافظة القاهرة: إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة وتسكين الأسر بالأسمرات محافظة القاهرة: إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة وتسكين الأسر بالأسمرات

مصراوي Masrawy

10:17 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار أعمال الإزالة بمنطقة بني هلال بجوار سور مجرى العيون بشارع حسن الأنور التابع لحي القديمة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة بنسبة 50%، وتم تسكين جميع الأسر المستحقة فور الإزالة بوحدات بديلة بحي الأسمرات.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية والموضوعة تحت شعار "مصر بلا عشوائيات" بهدف الارتقاء بالمواطن المصري بنقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن متحضر وراق يتمتع فيه بجميع الخدمات ويحيا في بيئة آمنة.

وأشارت عبدالمنعم إلى السعي الدائم لتطوير المنطقة الجنوبية بالكامل وإضفاء الطابع الحضاري والجمالي عليها بتوجيهات من خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لافتة إلى بدء أعمال الإزالة بمنطقة بني هلال منذ أيام قليلة بشكل آمن بمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بالحي والمنطقة الجنوبية مع التوجيه بضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم في الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة.

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