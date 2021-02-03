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لمدة يوم واحد.. غلق جزئي لكوبري 15 مايو غدا

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لمدة يوم واحد.. غلق جزئي لكوبري 15 مايو غدا لمدة يوم واحد.. غلق جزئي لكوبري 15 مايو غدا

مصراوي Masrawy

10:00 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة القيام بأعمال صيانة للفواصل المعدنية أعلى كوبري 15 مايو القادم من مناطق القاهرة وتحديدا الفاصل المعدني الكائن أعلى شارع النيل.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من القاهرة بموقع المسار لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الخميس الموافق 4 /2 /2021 ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

وأوضح المحافظ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.​

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