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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اختبارات معروضة بطريقة مشوقة لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش، وذلك تحت عنوان "ماذا تعرف عن مصر".

وبحسب بيان اليوم، تصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عددًا من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالإضافة إلى أماكن الترفيه بها.

ومن جانبه، أشار ماجد أبوسديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، إلى أن إطلاق صحيفة النيويورك تايمز لهذا الاختبار عبر موقعها الإلكتروني يعد دعاية لمصر، ويساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدى الأطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.​