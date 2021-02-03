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"لماذا تحب بلدك".. ويبينار عالمي بمشاركة 9 طلاب من أسوان (صور)

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"لماذا تحب بلدك".. ويبينار عالمي بمشاركة 9 طلاب من أسوان (صور) "لماذا تحب بلدك".. ويبينار عالمي بمشاركة 9 طلاب من أسوان (صور)

مصراوي Masrawy

09:57 م الأربعاء 03 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

شارك 9 طلاب من مدرسة مكاوي يعقوب للغات بأسوان، اليوم الأربعاء، في ويبينار عالمي تحت عنوان "لماذا تحب بلدك".

وقالت هالة الشريف، مدربة وموجهة لغة إنجليزية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، إن الويبينار شارك فيه 30 معلمًا، و170 طالبًا وطالبة من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تحقيق التقارب بين الشعوب، وتنمية مهارات التحدث باللغة الإنجليزية، من خلال برنامجGlobal quarantine conversation club.

وأضافت أن كل المشاركين قدموا معلومات عن بلادهم، مؤكدة أنه كان هناك إجماع من كل بلد على أن أهم ما يميز بلدهم الناس الطيبين زي المصريين بالضبط.

وقدمت "الشريف" الشكر للطلاب المصريين الذين شاركوا في الويبينار، لتميزهم وحديثهم عن بفخر وثقة.

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