"قومي المرأة" يعقد اجتماعا لمناقشة دور المرأة في حماية أسرتها ومواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy



كتبت- نور العمروسي:

عقد المجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وقالت الدكتورة سهام جبريل، إن اللجنة تواصل دورها التوعوي لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثانية والتي تعرف بخطورتها، مؤكدة أهمية التأكيد على دور المرأة المهم في حماية أسرتها من خلال اتباع طرق التغذية الصحية.

وأضافت جبريل، أن الاجتماع ناقش تنظيم ندوة حول "سبل إعادة بناء قيم الأسرة المصرية" تتضمن العديد من المحاور بينها الجرائم الإلكترونية وضرورة التصدي لها لما تمثله من تهديد لاستقرار الأسرة والمجتمع وارتفاع معدلات الطلاق وبحث أسبابها مع إعداد مجموعة من الرسائل التوعوية.

كما ناقش الاجتماع دور اللجنة في التمكين الاقتصادي للمرأة بجميع المحافظات، وتم مناقشة فكرة تنظيم حلقة نقاشية تستعرض خصوصية كل محافظة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكل ما يتعلق بها من تمويل وتسويق وتشغيل لضمان نجاحها، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع فروع المجلس والجامعات الإقليمية من خلال زيارات ميدانية أو لقاءات عبر تقنية "فيديو كونفرانس".