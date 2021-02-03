بشرى لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. بدء التعامل على ملفات المتقدمين والمحولين للإعلان العاشر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بشرى سارة للعملاء المتقدمين على الإعلان العاشر، وكذلك المحولين من الإعلان التاسع إلى العاشر.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم البدء في الاستعلام عن ما يقرب من 8 آلاف متقدم قبل المواعيد المقررة بـ 6 أشهر والمتفق علهيا في كراسة الشروط الخاصة بالحجز وقت التقديم منذ نوفمبر 2018.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن الاستعلام بدأ عن الحاجزين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان، حيث يتم الاستعلام عن بيانات السكن والعمل، كما يتم إرسال المقبول منها إلى جهات التمويل المختلفة المتعاملة على المشروع لإجراء الدراسة الائتمانية، ثم تخصيص الوحدة وإنهاء إجراءات منح التمويل والتعاقد.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، لمصراوي، أنه يتم التعامل حاليا على ملفات العملاء المحولين بشروط الإعلان العاشر في مدن السادس من أكتوبر مساحة والمتقدمين على شقق الـ 90 مترا.

وتابعت: عدد المتقدمين الذين تم التعامل معهم يصل لـ 5000 متقدم ومن المتوقع الانتهاء منهم على منتصف العام الجاري، لافته إلى أنه سيتم التعامل على باقي ملفات العملاء في الفترة المقبلة وفقا لجاهزية الوحدات.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن إمكانية تحويل من هم خارج الأولوية في الإعلان التاسع إلى الإعلان العاشر بنفس شروط وأسعار الإعلان العاشر، وبالفعل حول ما يقرب من 23 ألف متقدم في مدينة 6 أكتوبر.

وخصص صندوق الإسكان عدة أرقام، يمكن من خلالها متابعة الطلب (٥٧٧٧ ٥٩٩٩ - ١١٨٨ ٠٩٠٠٧١١١٧)، من الساعة ٩ صباحا حتى ٥ مساء يوميا عدا يومي الجمعة والسبت.

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