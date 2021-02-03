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مديرة مركز التراث العالمي باليونسكو تتفقد المرحلة الثانية لترميم طريق الكباش

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مديرة مركز التراث العالمي باليونسكو تتفقد المرحلة الثانية لترميم طريق الكباش مديرة مركز التراث العالمي باليونسكو تتفقد المرحلة الثانية لترميم طريق الكباش

مصراوي Masrawy

09:34 م الأربعاء 03 فبراير 2021


كتب- مصراوي:

تفقدت ميتشيلد روسلر مديرة مركز التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والتي تزور الأقصر حاليا برفقة خبراء المنظمة اليوم الأربعاء، المشروعات المميزة داخل معبد الكرنك التاريخي بوسط مدينة الأقصر لترميم الكباش في المرحلة الثانية.

رافق مديرة معهد التراث والوفد المرافق لها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي قدم شرحا شاملا لكافة تفاصيل النجاح الذي حققه الأثريين المصريين في المرحلة الأولى لتطوير 29 تمثالا للكباش في الجهة الجنوبية لصرح المعبد، وهو المشروع الذي تم افتتاحه بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة قيادات المحافظة، وكذلك الاستعداد لفريق الأثريين والمرممين والعمال لمهمة جديدة بدأت خلال الأيام الماضية داخل معابد الكرنك، وتتمثل في ترميم 19 كبشا جديدا في الجهة البحرية خلف واجهة المعبد الرئيسية.

وأوضح الأثري صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك والمشرف على مشروع ترميم كباش الكرنك، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء مؤخراً العمل بالمرحلة الثانية لإنهائها خلال الفترة المقبلة.

كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، وتضمنت الانتهاء من ترميم 29 تمثالاً بالمنطقة الجنوبية.

ولفت إلى إطلاق إشارة بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية وتتضمن ترميم بقية مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها 19 تمثالاً، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة ورفع التماثيل للكباش بالكامل وإظهار جمالها ووضعها على وسائد جديدة صممت خصيصاً لحمايتها وزيادة عمرها الافتراضي لمئات السنين المقبلة عقب تعرضها للضرر مؤخراً.

وأوضح مدير معابد الكرنك، أن هذا المشروع يعد عالميا على أرض محافظة الأقصر تقوم به وزارة الآثار، حيث ظهر المشروع للنور عقب نقل 4 تماثيل ضخمة للكباش من المعبد إلى ميدان التحرير بالعاصمة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع القومي للوزارة، وتبين أن التماثيل خلف الفناء الأول تحتاج لدعم كبير وترميم وهو ما تمت الموافقة عليه ويتم حالياً العمل في هذا المشروع المميز بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش في تلك المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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