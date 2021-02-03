الإصابات تضرب الهلال قبل موقعة أبها .. سالم ينضم للقائمة

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أجبرت الإنفلونزا، الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على استبعاد سالم الدوسري من حساباته قبل مباراة أبها ضمن الجولة السابعة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة يوم غد الخميس.

وبذلك تزداد الإصابات التي تضرب بالفريق في الفترة الأخيرة، لينضم الدوسري إلى قافلة المصابين إلى جانب قائد الفريق سلمان الفرج ، والإيطالي سباستيان جيوفينكو، وهتان باهبري وثنائي الدفاع علي البليهي ومتعب المفرج.



ميدانياً اختتم الأزق مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة "أبها" ، حيث عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات الفنية ، طبق خلالها المدير الفني رازفان التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد عبر مناورة ، قبل أن يختتم المـران بتطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة .