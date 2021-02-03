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"أمانة الطائف" تُغلق 8 منشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا

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طُبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة

أغلقت أمانة الطائف اليوم الأربعاء، ثماني منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضح لـ "سبق" أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن الأمانة تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية باستمرار تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "ابن هميل" أن الأمانة تكثف جولاتها الرقابية، وتم خلالها إغلاق ثماني منشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس ‫كورونا.

وأكد أمين الطائف أن الأمانة لن تتوانى في الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مشددًا في السياق نفسه على أهمية تكامل الجهود، وضرورة التعاون من جميع المنشآت التجارية والمولات التجارية باتباعها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.

ووجّه أمين الطائف شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية بالطائف وتعاونها الدائم وغير المستغرب لمساندتها مراقبي الأمانة في جولاتهم الميدانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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