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إحباط هجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا واعتقال ١٥ شخصًا

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إحباط هجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا واعتقال ١٥ شخصًا إحباط هجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا واعتقال ١٥ شخصًا

مصراوي Masrawy

09:48 م الأربعاء 03 فبراير 2021

وكالات

‏نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم الأربعاء، عن بيان من جهاز الاستخبارات الإثيوبي، قوله إن السلطات الإثيوبية، اعتقلت 15 شخصًا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، مساء الأربعاء، إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب، وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأوضحت أن المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح.

وعثرت الأجهزة الأمنية الإثيوبية بحوزة تلك المجموعة على أسلحة ثقيلة ومتفجرات ووثائق مختلفة، ومخططات للهجوم على السفارة الإماراتية.

وألقت قوات الأمن على أحمد أدرايتو، أحد أعضاء المجموعة البالغ من العمر 35 عاما، الذي يعتبر أحد العقول المدبرة للهجوم.

واعترف أدرايتو باستقبال عشرات الآلاف من الدولارات، لتنفيذ الهجوم الإرهابي.

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