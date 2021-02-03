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اليوم.. استشكال سما المصري لوقف حبسها سنتين بقضية "التحريض على الدعارة"

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اليوم.. استشكال سما المصري لوقف حبسها سنتين بقضية "التحريض على الدعارة" اليوم.. استشكال سما المصري لوقف حبسها سنتين بقضية "التحريض على الدعارة"

مصراوي Masrawy

01:00 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استشكال أقامه المحامي أشرف ناجي، وكيلا عن المتهمة سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين بقضية التحريض على الدعارة.

وكانت مستأنف المحكمة الاقتصادية، قصت في وقت سابق بقبول استئناف سما المصري وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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