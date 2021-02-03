جيف بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ"أمازون"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أعلن جيف بيزوس، تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "أمازون"، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وكانت شركة "أمازون" أعلنت في وقت سابق من الثلاثاء، أن جيف بيزوس سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة، ليحل مكانه آندي جاسي.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال بيزوس: "أيها الأمازونيون، يسعدني أن أعلن أنه بدءا الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي".

وأضاف: "أعتزم من خلال المنصب الجديد تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان يعمل بها منذ فترة طويلة".