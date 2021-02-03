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مختص بالموارد البشرية: بعض ‫الشركات تتفق مع أجانب للعمل بخدمة العملاء ‫عن بُعد

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مختص بالموارد البشرية: بعض ‫الشركات تتفق مع أجانب للعمل بخدمة العملاء ‫عن بُعد مختص بالموارد البشرية: بعض ‫الشركات تتفق مع أجانب للعمل بخدمة العملاء ‫عن بُعد
قال إن قرار التوطين بهذا المجال له فوائد كبيرة ولكن لم يُنفَّذ منذ الإعلان عنه

مختص بالموارد البشرية: بعض ‫الشركات تتفق مع أجانب للعمل بخدمة العملاء ‫عن بُعد

كشف المختص بالموارد البشرية، الدكتور كاسب الرشيدي، قيام بعض الشركات بالاتفاق مع أجانب من خارج للعمل في مجال خدمة العملاء عن بُعد.

وفي التفاصيل، أوضح "الرشيدي" خلال حديثه في قناة أن توطين وظائف خدمة العملاء قرار له فوائد كبيرة، ويخلق وظائف، خاصة أن العاملين بها بمقدورهم العمل من منازلهم ولو كانوا في قرى، وعن بُعد.

وشدَّد "الرشيدي" على ضرورة متابعة وزارة الموارد البشرية تطبيق القرار، والتأكد من التزام الشركات بتوظيف السعوديين في وظائف هذا المجال.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل عن بُعد على السعوديين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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