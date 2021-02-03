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بعثة الاتحاد الأوروبي: مشاركة للقادة الليبيين في ملتقى جنيف تؤكد رغبتهم في التغيير

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بعثة الاتحاد الأوروبي: مشاركة للقادة الليبيين في ملتقى جنيف تؤكد رغبتهم في التغيير بعثة الاتحاد الأوروبي: مشاركة للقادة الليبيين في ملتقى جنيف تؤكد رغبتهم في التغيير

مصراوي Masrawy

12:15 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

وكالات

اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من كل أنحاء ليبيا في ملتقى الحوار السياسي، الذي أجري أمس في العاصمة السويسرية جنيف، تظهر التزاما حقيقيا من جميع الأطراف، وتؤكد سعي الغالبية العظمى من الليبيين نحو التغيير، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت البعثة الأوروبية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في إجراء الانتخابات، والتمتّع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية، والحصول على الوظائف والخدمات الجيدة على المستوى المحلي، مؤكدة أن ليبيا لديها كل الموارد لتحقيق هذه المطالب والطموحات في حالة تم استغلالها بشكل جيد". وفقا لما نقلته وكالة "وال" الليبية.

وهنأت البعثة الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذه الطموحات، وأيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في ختام بيانها عن أملها في بناء حكومة توحّد الليبيين وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار.

بدورها أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت التي جرت اليوم، مشيرة إلى إجماعهم على قبول نتائج التصويت.

وأعلن ملتقى الحوار الليبي في جنيف، اليوم الثلاثاء، عن الانتقال للتصويت على مرشحي المجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية المؤقتة المرتقبة بنظام القوائم، وذلك بعد إخفاق المرشحين في تحقيق النسبة المطلوبة لانتخابهم بشكل فردي.

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