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مسؤولون فرنسيون يعربون عن قلقهم من انتشار سلالات أكثر شراسة من كورونا

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مسؤولون فرنسيون يعربون عن قلقهم من انتشار سلالات أكثر شراسة من كورونا مسؤولون فرنسيون يعربون عن قلقهم من انتشار سلالات أكثر شراسة من كورونا

مصراوي Masrawy

12:04 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)

أعرب مسؤولو الصحة الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم المتزايد بشأن انتشار المزيد من السلالات المعدية لفيروس كورونا وحذروا من أن الإجراءات الحالية قد لا تكون كافية لوقف انتشارها.

وقال ريمي سالومون، رئيس اللجنة الطبية في "ايه بي- اتش بي" مشغل مستشفى بباريس، لإذاعة "فرانس إنفو" إنه ربما سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل تمديد العطلات المدرسية.

وتابع: "أتفهم أن إغلاقًا جديدًا، يعد قرارًا صعبًا"، لكنه أضاف أنه يخشى أن يؤدي انتشار سلالات أكثر شراسة تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وأماكن أخرى قريبًا إلى ارتفاع أسي في عدد الحالات.

في غضون ذلك، قال قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلتقي بممثلين عن صناعة الأدوية والاتحاد الأوروبي لمناقشة توافر اللقاح.

وأضاف أن مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون ومفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس سينضمان إلى عدد من مصنعي اللقاحات في الاجتماع.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 26ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 76 ألفا و657 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 231 ألفا و525 شخصا من من مرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بكورونا .

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