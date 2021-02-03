الاتحاد الأوروبي يدين الحكم على نافالني

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بروكسل - (د ب أ)



أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بإدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني .

وكتب ميشيل على موقع تويتر للتواصل الاجتماعىي، مساء الثلاثاء: "نحن لا نقبل عقوبته، يجب عدم تسييس العدالة، للمتظاهرين الحق في التظاهر سلميًا والتعبير عن آرائهم السياسية".

ومن جانبه وصف مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، إدانة نافالني بأنها انتهاك لالتزامات روسيا الدولية فيما يتعلق بسيادة القانون والحريات الأساسية .

وكتب بوريل على تويتر: "الحكم على أليكسي نافالني، يتعارض مع التزامات روسيا الدولية بشأن سيادة القانون والحريات الأساسية، إنه يتعارض مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت بأن هذه القضية تتسم بالتعسف وغير معقولة".