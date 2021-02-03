أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى خلال عام مع تقييد المنتجين الإمدادات

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بدأ الصعود بينما أظهرت الأرقام أن إنتاج "أوبك" يزيد بأقل من المتوقع

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة، يوم الثلاثاء وسجلت أعلى مستوياتها في 12 شهراً بعد أن أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإنتاج بما يتماشى تقريباً مع تعهداتهم.

وتفصيلاً، ارتفع الخامان القياسيان العالمي والأمريكي بدعم من أجواء تفاؤل بشأن حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، زادت أجواء التفاؤل في السوق التي أثارتها تخفيضات المعروض.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.11 دولار، أو ما يعادل 1.97 بالمئة، لتسجل عند التسوية 57.46 دولاراً للبرميل في ثالث يوم لها من المكاسب، فيما لامس برنت 58.05 دولار للبرميل، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ يناير من العام الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.21 دولاراً، أو ما يعادل 2.26 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 54.76 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 55.26 دولاراً وهو أعلى مستوى في عام.

وبدأ الاتجاه الصعودي بينما أظهرت الأرقام أن إنتاج "أوبك" يزيد بأقل من المتوقع.

وتوصل مسح أجرته "رويترز" إلى أن إنتاج الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفع لسابع شهر على التوالي في يناير، لكن الزيادة كانت أصغر من المتوقع.

ومن المنتظر أن تنفذ السعودية تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يومياً من بداية فبراير حتى نهاية مارس. فيما زاد الإنتاج الروسي في يناير، لكنه كان متماشياً مع اتفاقية الإمدادات لمجموعة أوبك+، في حين تراجع إنتاج النفط في كازاخستان على مدار الشهر.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة.