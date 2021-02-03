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مسؤول أمريكي: قلقون من حصول تركيا على منظومة "اس-400" الروسية

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مسؤول أمريكي: قلقون من حصول تركيا على منظومة "اس-400" الروسية مسؤول أمريكي: قلقون من حصول تركيا على منظومة "اس-400" الروسية

مصراوي Masrawy

11:52 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات


أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أكد للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في إقامة علاقات بناءة بين الولايات المتحدة وتركيا، وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بفعالية.

وذكر البيت الأبيض، أن سوليفان، أعرب عن قلق واشنطن من تقويض تماسك حلف الشمال الأطلسي "ناتو" وفعاليته جراء حصول تركيا على منظومة "إس 400" الصاروخية الدفاعية الروسية.

وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، هاتفيًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، عددًا من القضايا في أول اتصال بين تركيا وإدارة بايدن.

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