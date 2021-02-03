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مسؤول سوداني يتوقع مزيدًا من تدفقات اللاجئين الإثيوبيين

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مسؤول سوداني يتوقع مزيدًا من تدفقات اللاجئين الإثيوبيين مسؤول سوداني يتوقع مزيدًا من تدفقات اللاجئين الإثيوبيين

مصراوي Masrawy

11:51 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

السودان - (أ ش أ)

توقع محمد الحافظ هاشم ممثل مساعد معتمد اللاجئين بولاية كسلا شرق السودان، تدفق مزيد من اللاجئين الإثيوبيين، إلى السودان في الفترة المقبلة.

وتفقد الدكتور سليمان علي محمد موسي والي ولاية القضارف شرق السودان، يرافقه أعضاء حكومة الولاية وممثل مساعد معتمد اللاجئين بولاية كسلا، اليوم الثلاثاء، أوضاع اللاجئين الإثيوبيين بمعسكر "الطنيدبة" بمحلية "المفازة".

وقال محمد الحافظ هاشم ممثل مساعد معتمد اللاجئين بولاية كسلا، إن المعسكر تم إنشاؤه بشكل منظم ويعمل على توفير أفضل الخدمات للاجئين، لافتا إلى أن المعسكر بحاجة إلى مساحات جديدة، لاستيعاب أعداد إضافية من اللاجئين بعد أن وصل إليه أكثر 13 ألفًا و400 لاجئ، وفي ظل توقعات بتدفقات جديدة قد تصل إلى 20 ألف لاجئ.

من جهتها، قال سيدا كوزوكو منسق الطوارئ بالمفوضية السامية للاجئين، إن حكومة السودان قامت بدورها في المحافظة على تعهداتها الدولية تجاه الأوضاع الإنسانية ، مشيرة إلى إجراء اتصالات مع الداعمين والمجتمع الدولي لاستقطاب مزيد من الدعم لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية للاجئين والمجتمع المستضيف لهم.

وارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين، الذين عبروا إلى شرق السودان في ولايتي كسلا والقضارف، جراء الاضطرابات في إقليم تيجراي، إلى نحو 67 ألف لاجئ.

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