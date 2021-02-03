أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن ذروة موجة الطقس غير المستقر (أمطار ورياح)

Print
تبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن ذروة موجة الطقس غير المستقر (أمطار ورياح) تبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن ذروة موجة الطقس غير المستقر (أمطار ورياح)

مصراوي Masrawy

11:46 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة عدم استقرار في حالة الطقس، تكون ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تشهد معظم المناطق سقوط أمطار.

وأضافت الهيئة اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع يوم الأربعاء لتسجل 26 على القاهرة، لكن بداية من يومي الخميس تنخفض بشكل كبير بمعدل يتراوح بين 5 و6 درجات على أغلب الأنحاء.

وتابعت "تسجل درجات الحرارة على القاهرة يوم الخميس 20- 13، والسواحل الشمالية 18- 13، وجنوب سيناء 25- 12، وشمال الصعيد 21- 10، وجنوب الصعيد 23- 12".

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة تكون رعدية أحيانا، كما توجد أمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون شدتها متوسطة إلى غزيرة.

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية