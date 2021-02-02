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واشنطن تدعو طهران إلى العودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي

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واشنطن تدعو طهران إلى العودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي واشنطن تدعو طهران إلى العودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

10:45 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن قيام إيران مؤخرًا بتجربة إطلاق صاروخ باليستي، حسبما ذكرت "العربية".

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها لم تتواصل مع إيران ولا تتوقع أن يحدث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال طويلاً قبل دراسة أي مقترح من طهران، موضحة أنها تسعى لإضافة برنامج طهران الصاروخي، وأذرعها بالمنطقة إلى أي اتفاق معها.

ودعت الخارجية الأمريكية، إيران إلى العودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي قبل أي خطوة من جانب واشنطن.

وأشارت إلى استعدادها إلى العودة للاتفاق النووي، حال عودة إيران إلى التزاماتها الكاملة وفقًا للاتفاق الموقع في 2015.

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