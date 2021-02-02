أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استشاري يؤكد أهمية الوعي والالتزام من الجميع حتى يتم إعلان انتهاء الجائحة

Print
أكد أن الإصابات اقترنت بإهمال الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية

استشاري يؤكد أهمية الوعي والالتزام من الجميع حتى يتم إعلان انتهاء الجائحة

وصف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم، الزيادة في أعداد الحالات والإصابات بفيروس كورونا في بـ"المخيفة والمقلقة" -على حد قوله- ولاسيما أنها اقترنت بإهمال الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية.

وقال في تصريح إلى قناة : "ما حدث في الأسابيع الماضية شيء مقلق ومخيف. لا بد من السيطرة عليه مقدمًا".

وأشاد في هذا الصدد بسرعة التجاوب من أمراء المناطق بالتشديد على الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة المستجد، معربًا عن أمله بأن يتبع ذلك تجاوب وتفاعل كبير من المجتمع.

وأكد أنه لا منأى من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، سواء لمن تلقى اللقاح أو من سبقت إصابته به.

وأضاف: "التطعيم يعطي مناعة بنسبة محددة ضد الإصابة، وقد يكون من أخذ اللقاح ناقلاً العدوى بالفيروس لغيره دون أن يشعر بأعراضه". لافتًا إلى أهمية رعاية وحماية كبار السن والفئات الأكثر خطورة، وتتعرض للعدوى بسهولة لضعف ونقص المناعة لديها.

وذكر أن البعض يعتقد أنه بمجرد وجود اللقاح وانخفاض أعداد الحالات أن الأزمة انتهت، محذرًا من أن هذا الاعتقاد غير صحيح، ومشددًا على أهمية الوعي والحرص والالتزام من الجميع حتى يتم إعلان انتهاء الوباء.

مضيفًا: "نهاية الوباء ستكون قريبًا -بإذن الله- إذا التزم الجميع في المجتمع بتطبيق الاحترازات الوقائية، وانخفضت أعداد الحالات إلى صفر، والوصول إلى تطعيم الأغلبية باللقاح".

وعلق الاستشاري باجهموم على تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا، للقادمين من 20 دولة، بدءًا من الساعة الـ9 مساء اليوم الأربعاء، بأن الدولة السعودية دائمًا سباقة، وتعاملت مع هذه الأزمة وهذه الجائحة بحرفية واستباقية لكل ما يحدث.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع في أعداد الإصابات لأول مرة منذ أكثر من شهرين. كما ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 في السعودية بنسبة 25 % خلال 24 ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية