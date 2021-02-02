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أمين عسير يقف ميدانياً على الإجراءات الاحترازية في عددٍ من المنشآت التجارية والكافيهات

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أكد: العقوبات ستُطبق مباشرةً على المخالفين وستُرفع من قبل المراقبين عبر تطبيق "ميدان"

أمين عسير يقف ميدانياً على الإجراءات الاحترازية في عددٍ من المنشآت التجارية والكافيهات

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مساء اليوم، على عددٍ من المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، إلى جانب عددٍ من الكافيهات؛ لمراقبة ومتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد أمين منطقة عسير خلال جولته، أن أمانة المنطقة تؤدي واجبها تجاه متابعة المنشآت والتزامها بالتدابير والبروتكولات الصحية المتبعة نظاماً الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا، موضحاً أن الأمانة وبلدياتها تعمل على متابعة هذه التدابير الوقائية في المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة منذ فترة، ولا زالت تلك الأعمال قائمة ومستمرة يومياً حفاظاً على صحة الجميع واستكمالاً لدور المملكة وحكومتها في مكافحة انتشار الفايروس.

وشدد على أن العقوبات ستُطبق مباشرةً على المخالفين لهذه التدابير وستُرفع من قبل المراقبين الميدانيين عبر تطبيق ميدان.

وأضاف "الحميدي" أنه وفي ضوء متابعة الأعمال الرقابية، فقد اشترطت أمانة المنطقة وبلدياتها تفعيل تطبيق "توكلنا"؛ بهدف المحافظة على الصحة العامة.

وأكد أنه على تلك المنشآت عدم التساهل في الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتوفير كل سبل السلامة الصحية مثل المعقمات ونظافة المكان وعربات التسوق، وعدم السماح بالدخول إلا بلبس الكمامة، راجياً للجميع السلامة ودوام العافية.

أمين عسير يقف ميدانياً على الإجراءات الاحترازية في عددٍ من المنشآت التجارية والكافيهات

أمين عسير يقف ميدانياً على الإجراءات الاحترازية في عددٍ من المنشآت التجارية والكافيهات

أمين عسير يقف ميدانياً على الإجراءات الاحترازية في عددٍ من المنشآت التجارية والكافيهات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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