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واشنطن: ننوي استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

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واشنطن: ننوي استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين واشنطن: ننوي استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

مصراوي Masrawy

10:35 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة تنوي استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، حسبما ذكرت "العربية".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، أوقف المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، ورد الفلسطينيون بقطع العلاقات مع إدارته وأعلنوا رفضهم لخطته للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" ووصفوها بأنها منحازة لإسرائيل.

وكان ريتشارد ميلز، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، قال في كلمة أمام مجلس الأمن، في جلسة عقدت في يناير الماضي، إن بايدن يؤيد حل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف أن الولايات المتحدة، على سبيل المساعدة في إحراز تقدم، سوف "تستأنف المشاركة الموثوق بها".

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