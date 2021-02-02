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بأرقام العمارات.. استمرار تسليم شقق مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة

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بأرقام العمارات.. استمرار تسليم شقق مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة بأرقام العمارات.. استمرار تسليم شقق مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

11:02 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في تسليم أولى وحدات شقق مشروع "جنة" للإسكان الفاخر للحاجزين.

وأعلن جهاز القاهرة الجديدة تسليم شقق مشروع جنة حتى نهاية شهر إبريل، حيث تم تجهيز 63 عمارة بواقع 1512 شقة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، والتي تضم ما يقرب من 8 آلاف شقة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان، فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك.

وأضاف غنيم لمصراوي، يتم بعد ذلك التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وعن ارقام العمارات وتوقيتات تسليمها، جاءت وفقا للجدول التالي:

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