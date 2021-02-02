"اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية" تعتمد خطتها الإستراتيجية وتحصر تحديات القطاع

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خلال اجتماعها الأول بمقر غرفة مكة المكرمة:

استضافت لجنة المكاتب الاستشارية بـ"غرفة مكة"، اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر غرفة مكة المكرمة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة واعتماد الخطة الإستراتيجية للجنة المتضمنة الرؤية والرسالة والأهداف والمبادرات الإستراتيجية والتنفيذية ومؤشرات قياس الأداء والمستهدفات.

كما تم اعتماد تنظيم مؤتمر استشاري دولي لاستشراف مستقبل القطاع الاستشاري بالشراكة مع لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة المكرمة، فيما تم تشكيل بعض فرق العمل لتنفيذ بعض المبادرات التنفيذية.

والتقى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، برئيس ونواب وأعضاء اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، وتم استعراض الخطة الإستراتيجية للجنة، وأكد على دعمه للجنة وللقطاع الاستشاري، مشيراً إلى أهمية إيجاد منصة للتدريب على المهن الاستشارية، وتوطين القطاع الاستشاري وتطويره، وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية.

وضمن برنامج الاستضافة، تم تنظيم لقاء بعنوان "الديوانية الاستشارية" لتعزيز روابط التواصل والعلاقة والتعاون وتبادل الخبرات والمنافع، وتوحيد الجهود والأهداف بين اللجان الاستشارية بالمملكة وبين منسوبي القطاع وبين الجهات ذات العلاقة.

شهد اللقاء تكريم قيادات اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بالدورة السابقة، وشملت رئيس اللجنة الدكتور عاصم عرب، ونائب رئيس اللجنة المهندس خالد العثمان.

كما تضمن برنامج الاستضافة ورشة عمل بعنوان "حصر ومعالجة تحديات القطاع الاستشاري" برعاية أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وبمشاركة عدة جهات حكومية واستشارية ذات علاقة، وكان الحضور مباشراً وافتراضياً، وهدفت الورشة إلى حصر ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الاستشاري، وطرح الطرق الفعّالة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمن البرنامج أيضاً جولة على مرافق غرفة مكة للتعرف على مرافقها، كما تم تنظيم جولة لزيارة معرض الحرمين الشريفين، ومجمع مصنع كسوة الكعبة، وساهم الجميع أثناء الزيارة في تنفيذ بعض أعمال صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام الحالي.

وفي ختام الزيارة، تم تكريم نائب رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة المكرمة المستشار سيف بن عبدالله التركي، من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون مجمع الكسوة والمعارض الشيخ عبدالحميد المالكي.

وفي ختام برنامج استضافة اللجنة، صرح رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور إيهاب أبو ركبة، عن سعادته بمخرجات برنامج الاستضافة المتضمن الاجتماع، ولقاء الديوانية الاستشارية، وورشة العمل، وبعض الزيارات واللقاءات، آملاً أن تسهم هذه المخرجات في ريادة القطاع الاستشاري السعودي، وتحقيق تنمية للقطاع الاستشاري وفقاً لرؤية 2030.

وبدوره، أعلن نائب الرئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية ورئيس فريق إعداد الخطة الإستراتيجية، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة المكرمة المستشار سيف بن عبدالله التركي، على نجاح برنامج الاستضافة بشكل عام الذي نفذ بناءً على الإجراءات والشروط النظامية، وكذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأكد أنه خلال اليومين الماضيين حدثت انطلاقة حقيقية للجنة والقطاع الاستشاري تتمثل في اعتماد الخطة الإستراتيجية للجنة بعد صياغتها من فريق عمل مكون من اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للمهن الاستشارية، وتضم كلاً من: مي المزيني نائبة رئيس فريق العمل، وأعضاء فريق العمل الدكتور عماد الجريفاني، والدكتور زايد الزايدي، وعبيد المندح "المدير التنفيذي للجنة".

وتضمنت الخطة الإستراتيجية للجنة، رؤيتها المتمثلة في "الريادة في القطاع الاستشاري وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠"، فيما رسالتها "رفع كفاءة القطاع الاستشاري أفراداً ومؤسسات عبر التمكين والتشريع، والتأهيل والتنسيق مع القطاع الحكومي لتهيئة بيئة مناسبة، واختيار أفضل المعايير والإمكانات لتطوير وتنمية وتوطين القطاع الاستشاري، وإبراز دوره وأهميته ليصبح النموذج الريادي في الخدمات الاستشارية".

وأشار بأن الخطة تتكون من ستة أهداف إستراتيجية تتمثل في: توطين وحوكمة القطاع، وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع العام والخاص والثالث، وزيادة الحصة السوقية للمكاتب الاستشارية الوطنية، ورفع كفاءة المكاتب الاستشارية للوصول إلى الاحترافية.

وأضاف أنه تم بلورة حوالي 37 مبادرة إستراتيجية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية، وذلك وفقاً لمستهدفات ومؤشرات أداء، وبناءً على المعايير الدولية في بناء وصياغة الإستراتيجيات.



وأكد أنه من ضمن مخرجات الاستضافة تم مناقشة وحصر تحديات القطاع الاستشاري واقتراح الحلول، وتحقيق تعزيز روابط التواصل والعلاقة والتعاون وتبادل الخبرات والمنافع، وتوحيد الجهود والأهداف بين اللجان الاستشارية بالمملكة ومنسوبي القطاع والجهات ذات العلاقة.

ولفت بأنه سيكون إن شاء الله غداً مشرقاً للقطاع الاستشاري، بناءً على الرؤية والرسالة والأهداف الواضحة والعمل التكاملي.

وأكدت النائبة الثانية لرئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، الدكتورة ميمونة بنت عبدالقادر بلفقيه، أن أهداف ومبادرات اللجنة ستساهم في خلق فرص وظيفية للقطاع الاستشاري، واستغلال للفرص في السوق الاستشاري السعودي، وتمكين أكثر لدور المرأة السعودية، وتمكين أكثر للشباب.

