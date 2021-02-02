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"الحربي" يرسم ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء".. وهنا مناطق التأثير

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"الحربي" يرسم ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء".. وهنا مناطق التأثير "الحربي" يرسم ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء".. وهنا مناطق التأثير
قال لـ"سبق" إن هناك فرصًا لتشكُّل خلايا رعدية غزيرة يصاحبها حبات بَرَد

رسم خبير الطقس إبراهيم بن متعب الحربي اليوم الثلاثاء ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء"، ومناطق التأثير.

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"سبق": إن هناك حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض قطع متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتلة هوائية باردة. وكذلك يتضح من خلال خرائط الطقس MSLP (متوسط ضغط مستوى سطح البحر) تمدد منخفض البحر الأحمر؛ إذ من المحتمل أن يسجل مركز الضغط الجوي المنخفض 1008mb ؛ ما يعني زيادة الفاعلية الجوية.

وأضاف: من المتوقع بأمر الله تشكُّل خلايا رعدية غزيرة الهطول ذات بناء رأسي شاهق؛ وذلك نتيجة انخفاض كثافة عمود الهواء، وأيضًا وجود فوارق رأسية عالية بين السطح وطبقات الجو العليا؛ ما يعني تيارات هوائية صاعدة ذات سرعة رأسية عالية.

وتابع: فرص تشكُّل الخلايا الرعدية التي يصاحبها حبات بَرَد أمر محتمل - بمشيئة الله - وخصوصًا تبوك والجوف وحائل.

وعن مناطق تأثير الحالة قال "الحربي": أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًّا في منطقة تبوك، تشمل الأجزاء الساحلية نواحي (حقل ضبا والوجه)، ومنطقة الجوف نواحي سكاكا وطبرجل والحدود الشمالية، وتشمل عرعر طريف ورفحاء. وأمطار غزيرة إلى متوسطة في حائل والقصيم، ومنطقة المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية نواحي ينبع والرايس، وفي منطقة مكة المكرمة، وتشمل رابغ ثول وجدة والشعيبة.

وختم تصريحه بقوله: من المتوقع -بأمر الله- جريان السيول والأودية خلال هذه الحالة؛ لذا وجب التذكير بضرورة الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه، وكذلك مجاري السيول.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات) قد أقرت توثيق الحالة الجوية المقبلة بمشيئة الله باسم "عطاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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