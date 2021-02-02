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للحديث عن البطولة الدولية للجولف.. الرميان يعقد مؤتمرًا صحفيًّا

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للحديث عن البطولة السعودية الدولية للجولف.. الرميان يعقد مؤتمرًا صحفيًّا

يعقد ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة جولف والاتحاد السعودي للجولف، غدًا مؤتمرًا صحفيًّا لانطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف، المقدَّمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وذلك في جناح الضيافة بملعب رويال غرينز والنادي الريفي.

وتشهد البطولة التي ينظمها جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف مشاركة نخبة من ألمع نجوم الجولف، يتقدمهم المصنف الأول عالميًّا الأمريكي داستن جونسون، وحامل لقب نسخة العام الماضي من البطولة الإيرلندي الشمالي غرايم ماكداول.

يُذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اليوم مؤتمرًا صحفيًّا افتراضيًّا لعدد من اللاعبين المشاركين في البطولة، من بينهم حامل لقب النسخة الماضية من بطولة السعودية الدولية "الإيرلندي الشمالي غرايم ماكداول"، الذي عبّر عن سعادته بالعودة للمملكة، وعن جاهزيته للدفاع عن لقبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية