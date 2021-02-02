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مصراوي Masrawy



كتب - محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، إن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة؛ لإعادة المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر.

يأتي ذلك في أول تعليق رسمي على قرار وزارة الداخلية السعودية، بتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 مساء غدًا الأربعاء، من بينها مصر.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا لقرار وقف الرحلات من جانب السلطات السعودية، فإنه من غير المعلوم موعد السماح بالسفر إلى المملكة خلال الفترات الحالية.

وطالبت الشركة ركابها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي ، أو الموقع الإلكتروني egyptair.com، أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، أن القرار بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد، وأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الوباء.

وقال إن تلك الدول هي: "الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، والولايات المتحدة، إندونيسيا، وإيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل الاتحادية، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان" ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.