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رئيس جهاز أكتوبر يكشف موعد إصلاح ماسورة مياه "المحور"

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رئيس جهاز أكتوبر يكشف موعد إصلاح ماسورة مياه "المحور" رئيس جهاز أكتوبر يكشف موعد إصلاح ماسورة مياه "المحور"

مصراوي Masrawy

10:12 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم حدوث كسر مفاجئ في خط مياه نقية بقطر 800 مم، تسبب في حالة من التكدس المروري بمحور 26 يوليو.

وأضاف الشربيني لمصراوي، أنه تم غلق المياه عن الخط فور حدوث الكسر، حيث تجرى الآن عمليات الإصلاح وتم إزالة 70% من المياه المتواجدة في الشارع، على أن تنتهي عمليات الإصلاح بالكامل خلال 4 ساعات.

وتابع: "مع بداية حدوث الكسر كانت هناك حارة مرورية واحدة لكن الآن أصبح يوجد 4 إلى 5 حارات مرورية للعمل بانتظام ولا يوجد مشكلة في الحركة المرورية".

وأوضح الشربيني، أن المناطق المتاثرة بكسر خط المياه هي أبو رواش والمنطقة الاستثمارية وبعض المناطق في محافظة الجيزة.

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