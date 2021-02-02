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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير صناعة الجلود بكافة حلقاتها التصنيعية من الدباغة وحتى المنتج تام الصنع أو ما يعرف بالمصنوعات الجلدية وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محليًا وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وأضافت الوزيرة، خلال استعراضها لخطة عمل الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود اقليميًا ودوليًا، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالى 213 وحدة إنتاجية وتسكينها بالكامل لعدد 195 مستثمر على مساحة 176 فدان.

وأشارت "جامع"، إلى أنه تم ايضًا الانتهاء من تخطيط 40 فدان بالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال المستحقين من مصانع الغراء والدباغة حيث تصل مساحة مخطط مصانع الغراء نحو 23000 م2 على مسطح مساحة 18 فدان لعدد 41 مصنع لعدد (49) مستثمر، فيما تصل مساحة مخطط مصانع الدباغة نحو 34000 م2 على مسطح 22 فدان تحتوي على 96 مصنع لعدد 101 مستثمر وجارى اتخاذ إجراءات الطرح ، لافتةً الى انه تم ايضاً اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلاً عن إستكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها (208) عداد.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه تم استقطاع مساحة 73 فدان من مساحة المرحلة الثالثة من المدينة لإقامة 100 مصنع إتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية بهدف توفير منتجات الجلود تامة الصنع بما يخدم السوق المحلي ويحد من تصدير الجلود الخام خلال الفترة المقبلة، بإجمالي تكلفة تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه تشمل (إقامة المصانع - الوحدات الإنتاجية ذات الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود - وأعمال الترفيق)، وبلغ إجمالي نسبة الإنجاز في الإنشاءات نحو 35% حتى الآن.