بأكشاك كهرباء.. دعم التجمعات البدوية بـ 5 مدن في جنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عن توصيل التيار لعدد كبير من القرى والوديان بكافة مدن المحافظة، حيث دعمت وزارة التنمية المحلية المحافظة بنحو 40 مليون جنيه، لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنارة الشوارع والطرق، على حد قوله.

وفي السياق، أوضح المحافظ أن المحافظة استلمت أمس 5 أكشاك كهرباء، وكابلات جهد متوسط، من المقرر أن يجرى توزيعها بمدن الطور، أبوزنيمة، أبورديس، سانت كاترين، ودهب، بواقع كشك لكل مدينة، وذلك لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، مثل التجمعات البدوية التي تقع وسط الجبال.

وأضاف المحافظ أنه جاري تدعيم وتوسعة شبكة التيار الكهربائي، لخدمة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتشجيع الاستثمار على أرض المحافظة.

كما أشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروعات القومية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي التي جرى تنفيذها على مستوى المحافظة خلال الفترة السابقة بلغ 277.667 مليون جنيه، منها توصيل التيار الكهربي لمحطات تحلية مياه البحر ومحطة الصرف الصحي والمستشفيات والوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي والتجمعات البدوية بمدن المحافظة.