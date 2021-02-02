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وزير الخارجية الألماني يطالب بالإفراج عن نافالني

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وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا بالإفراج عن نافالني وزير الخارجية الألماني يطالب بالإفراج عن نافالني

مصراوي Masrawy

10:00 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

برلين - (د ب أ)

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بالإفراج عن المعارض البارز الكسي نافالني الذي قضت محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء بتحويل عقوبة سجن مع إيقاف التنفيذ بحقه إلى السجن 3 سنوات ونصف.

وانتقد الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشدة سلوك القضاء الروسي، وكتب على تويتر أن الحكم الصادر ضد الكسي نافالني هو ضربة قاصمة لحقوق الحرية المكفولة سيادة القانون في روسيا.

كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انتقدت الإجراء في 2017 ووصفته بأنه متعسف، وقال ماس: "يجب الإفراج عن ألكسي نافالني فورًا".

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