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الجزائر ترفع بعض قيود كورونا وتخفف حظر التجوال

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الجزائر ترفع بعض قيود كورونا وتخفف حظر التجوال الجزائر ترفع بعض قيود كورونا وتخفف حظر التجوال

مصراوي Masrawy

09:57 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت السلطات الحكومية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة تستهدف رفع المزيد من القيود التي فرضتها خطة مواجهة تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وتقرر تخفيف حظر التجوال في المحافظات الـ19 المعنية بهذا الإجراء وتقليصه بساعتين ليمتد من الساعة العاشرة ليلا حتى الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

وتم السماح بتمديد عدد من النشاطات التجارية حتى التاسعة ليلا بالمحافظات المعنية بقرار حظر التجوال، إلى جانب إعادة فتح الصالات الرياضية وفضاءات الترفيه والشواطئ وأماكن الاستجمام.

وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأربعاء.

يشار ان الجزائر سجلت حتى مساء يوم الأربعاء 107841 إصابة بفيروس كورونا و2898 حالة وفاة مقابل 73 ألفًا و792، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

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مصراوي Masrawy

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