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مقتل قيادي من "داعش" بضربة جوية غربي بغداد

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مقتل قيادي من "داعش" بضربة جوية غربي بغداد مقتل قيادي من "داعش" بضربة جوية غربي بغداد

مصراوي Masrawy

09:49 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

العراق - (أ ش أ)


أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي، يحمل لقب "والي جنوب العراق، إثر ضربة جوية غربي بغداد.
وقال المصدر حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى بوالي جنوب العراق المدعو أبو حسن ضمن قاطع الزيدان في أبو غريب، بالعاصمة بغداد.
وأعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، مقتل ما يسمى بـ"نائب الخليفة ووالي العراق" المدعو أبو ياسر العيساوي في تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية استخبارية نوعية.

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