وزير الرياضة يوجِّه بضرورة التشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة

★ ★ ★ ★ ★

لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 19 -COVID

وجَّه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في تعميم عاجل اليوم الثلاثاء، الاتحادات والأندية والمنشآت والمراكز والصالات الرياضية كافة بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، والمساهمة بشكل مباشر في تفعيل كل الوسائل اللازمة التي تسهم في زيادة نسبة الوعي لدى العاملين في الجهات المذكورة والممارسين كافة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات السعودية.

وأفاد "الفيصل" بضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية كافة بشكل فاعل، ودون تهاون، منها الالتزام باللبس الصحيح للكمامة، وتطبيق التباعد، وتحميل تطبيق "توكلنا"، وغيرها من التدابير الوقائية اللازمة، وأن يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

يأتي ذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تشارك بها وزارة الرياضة مختلف الجهات الحكومية الأخرى للحد من انتشار الفيروس في هذه الأوقات؛ وذلك من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية بفضل الله -عز وجل-، ثم الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة هذا الوطن الغالي والجهات المعنية كافة للتصدي لهذه الجائحة.