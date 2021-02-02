أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة يوجِّه بضرورة التشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة

Print
وزير الرياضة يوجِّه بضرورة التشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وزير الرياضة يوجِّه بضرورة التشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة
لمنع انتشار المستجد 19 -COVID

وزير الرياضة يوجِّه بضرورة التشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة

وجَّه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في تعميم عاجل اليوم الثلاثاء، الاتحادات والأندية والمنشآت والمراكز والصالات الرياضية كافة بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، والمساهمة بشكل مباشر في تفعيل كل الوسائل اللازمة التي تسهم في زيادة نسبة الوعي لدى العاملين في الجهات المذكورة والممارسين كافة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات .

وأفاد "الفيصل" بضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية كافة بشكل فاعل، ودون تهاون، منها الالتزام باللبس الصحيح للكمامة، وتطبيق التباعد، وتحميل تطبيق "توكلنا"، وغيرها من التدابير الوقائية اللازمة، وأن يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

يأتي ذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تشارك بها وزارة الرياضة مختلف الجهات الحكومية الأخرى للحد من انتشار الفيروس في هذه الأوقات؛ وذلك من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية بفضل الله -عز وجل-، ثم الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة هذا الوطن الغالي والجهات المعنية كافة للتصدي لهذه الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية