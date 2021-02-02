أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل أكثر من 52 ألف مدني في إقليم تيجراي الإثيوبي

Print
مقتل أكثر من 52 ألف مدني في إقليم تيجراي الإثيوبي مقتل أكثر من 52 ألف مدني في إقليم تيجراي الإثيوبي

مصراوي Masrawy

09:41 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

أديس أبابا - (د ب أ)

قالت ثلاثة أحزاب إثيوبية معارضة اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 52 ألف مدني قتلوا خلال الصراع الدائر في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وقال حزب استقلال تيجراي وحزب سالساي وياني تيجراي والمؤتمر الوطني لتيجراي العظمى، في بيان مشترك إن أكثر من 52 ألف مدني بريء، من بينهم أطفال ونساء وشباب وكبار وآباء دينيون، تم قتلهم دون تمييز.

وذكر البيان أن البلدات والقرى لحق بها الدمار جراء القصف المدفعي، كما تعرضت المرافق الصحية والتعليمية للنهب والتدمير، وتعرضت مؤسسات دينية للهجوم.

وقالت المجموعات الثلاث: "عمليات القتل خارج نطاق القانون والاغتصاب الجماعي أصبحت ممارسات يومية".

وأدى العنف إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، و يحتاج 5ر6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بحسب البيان.

ودعت منظمات الإغاثة الدولية إلى تحسين الوصول إلى المنطقة التي مزقتها الصراعات وجعل تقييد الاتصالات فيها تقييم الوضع أمرا صعبا

وبعد ضغوط من الأمم المتحدة، وافقت الإثيوبية في ديسمبر الماضي على منح عمال الإغاثة الوصول دون عوائق إلى المناطق الخاضعة الآن لسيطرة الحكومة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية