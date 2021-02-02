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رئيس جامعة القاهرة يكشف مصير حنين حسام بعد إخلاء سبيلها

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رئيس جامعة القاهرة يكشف مصير حنين حسام بعد إخلاء سبيلها رئيس جامعة القاهرة يكشف مصير حنين حسام بعد إخلاء سبيلها

مصراوي Masrawy

09:28 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الحكم القضائي علامة على الحقيقة والتحويل للتحقيق ليس معناه الإدانة، وذلك تعليقا على إخلاء سبيل فتاة التوك توك حنين حسام.

وأضاف الخشت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أنه منذ بداية الأزمة لم يتم فصل الطالبة لكن تم تحويل الأمر للتحقيق داخل الجامعة فقط".

وأوضح أنه "أثناء التحقيق معها وأثناء حبسها لم نمنع حضورها للامتحانات، وبعد براءتها تعود للجامعة بشكل طبيعي ومن حقها حضور الامتحانات".

وأنهت أجهزة الأمن بالقاهرة، إجراءات إخلاء سبيل حنين حسام المعروفة بفتاة "التيك توك".

وأكد مصدر أمني، أن "حنين" خرجت من قسم شرطة الساحل، وتبين أنها غير مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

وقال المحامي حسين البقار، دفاع المتهمة حنين حسام لـ"مصراوي"، تم تسديد 5 آلاف جنيه وهي الكفالة المقررة لإخلاء سبيلها بقضية الاتجار بالبشر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 27 يناير الماضي، برفض استئناف النيابة على القرار الصادر من قاضي المعارضات بإخلاء سبيل حنين حسام فتاة "التيك توك" في اتهامها بـ"الاتجار بالبشر" بكفالة 5 آلاف جنيه، وتأييد القرار إخلاء السبيل.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة المنعقدة بالعباسية، حددت جلسة يوم 27؛ لنظر استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل فتيات التيك توك حنين حسام بكفالة 5 آلاف جنيه، ومودة الأدهم بكفالة 15 ألف جنيه بقضية الاتجار بالبشر.

وقررت محكمة مستأنف عين شمس في 26 يناير، إخلاء سبيل المتهمتين على ذمة القضية بكفالة 5 آلاف جنيه لحنين حسام، و15 ألف جنيه لمودة الأدهم بقضية الاتجار بالبشر، ثم استأنفت النيابة على القرار لتوافق المحكمة فيما بعد على تأييد إخلاء سبيل حنين حسام وقبول استئناف النيابة واستمرار حبس مودة الأدهم.

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