قنصلية الصين تهدي نقابة الصحفيين بالإسكندرية مستلزمات طبية للوقاية من كورونا

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مصراوي Masrawy



الإسكندرية - محمد البدري:

تسلمت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، كمية من المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مهداة من القنصلية العامة الصينية بالإسكندرية.

ووجه نقيب الصحفيين بالإسكندرية فكري عبدالسلام، الشكر لقنصل عام الصين على دعم القنصلية المتواصل لمواجهة أزمة جائحة كورونا، لافتا إلى أنها المرة الثالثة التي تقدم فيها القنصلية مستلزمات طبية للصحفيين منذ ظهور فيروس كورونا.

وقال رئيس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، إن العلاقات المصرية الصينية تطورت منذ عام 2014 حتى وصلت إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، بتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبها، ثمنت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو لي ينغ، التعاون المشترك بين مصر والصين منذ بداية أزمة كورونا في مواجهة الجائحة بما يعزز عمق العلاقات بين البلدين.

وأكدت "ينغ" استعداد القنصلية للعمل على تعزيز التفاهم بين الشعبين وتقديم مساهمة لدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر إلى مستوى أعلى.