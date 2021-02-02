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أثناء عملية تطهير.. العثور على جثة مسنة بمصرف كوتشنر في كفرالشيخ

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أثناء عملية تطهير.. العثور على جثة مسنة بمصرف كوتشنر في كفرالشيخ أثناء عملية تطهير.. العثور على جثة مسنة بمصرف كوتشنر في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

09:17 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أمرت نيابة مركز بيلا في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة سيدة في العقد السادس من عمرها، لبيان أسباب وفاتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن بعد إجراء عملية التشريح، وذلك عقب العثور عليها في مياه مصرف كوتشنر.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة جرى انتشالها من مصرف كوتشنر بالقرب من طريق الكراكات - دخميس بنطاق مركز بيلا.

انتقل رجال الشرطة، إلى مكان الواقعة وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة تدعى "ع. أ. ع" 65 عامًا، وجرى انتشالها بمعرفة بعض من العمال، إثر العثور علبها خلال حملة تنظيف، وتطهير مصرف كوتشنر.

حرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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