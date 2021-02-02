نتنياهو يعلن عن زيارة سريعة إلى الإمارات تستغرق 3 ساعات

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تل أبيب - (ا ف ب)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأنه يعتزم القيام بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع القادم لمدة ثلاث ساعات. كما لم يستبعد أن يزور البحرين، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أسوة مع الإمارات أواخر العام الماضي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم القيام بزيارة مدتها ثلاث ساعات للإمارات وربما البحرين أيضًا الأسبوع المقبل. وأقامت الدولتان علاقات مع إسرائيل العام الماضي.

وفي مؤتمر صحفي سئل نتنياهو عما إذا كان سيمضي قدمًا ويزور الإمارات الأسبوع المقبل رغم الأزمة الصحية في إسرائيل، فقال في تصريحات بُثت مباشرة في صفحته على تويتر: "أجلنا الزيارة مرتين بسبب العزل العام".

وأضاف أن الزيارة لها أهمية بالغة أمنيا ووطنيا ودوليا، لكن تم تقليصها، بطلب مني، من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات.

وقال نتنياهو إنه سيتوجه إلى أبوظبي ومن الممكن أيضًا أن يقوم بزيارة خاطفة للبحرين خلال الرحلة.

ولم يذكر تاريخًا محددًا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه سيقوم بالرحلة في التاسع من فبراير الجاري.