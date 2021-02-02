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لبنان يدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادته

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لبنان يدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادته لبنان يدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادته

مصراوي Masrawy

09:18 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


بيروت - (د ب أ )

أدان الجانب اللبناني انتهاكات اسرائيل المستمرة للسيادة اللبنانية، وذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي انعقد اليوم الثلاثاء في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان برئاسة رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" ستيفانو ديل كول.

وترأس ديل كول، اليوم الثلاثاء اجتماعًا ثلاثيًا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وأشاد بتعاون الأطراف لتخفيف من التحديات الناشئة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه، عُقد اليوم اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" ورئيس البعثة ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسّق اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو، وذلك ضمن إجراءات مشددة للوقاية من وباء كورونا".

وأضاف البيان "أدان الجانب اللبناني انتهاكات العدو الإسرائيلي المستمرة للسيادة اللبنانية، برًا وبحرًا وجوًا، والتحليق المكثّف والانتهاكات المستمرة لطائرات العدو الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية".

وتناول الاجتماع، بحسب البيان الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، من اختطاف الراعي، ومحاولة اختطاف آخر وسرقة الأبقار.

وأعاد الجانب اللبناني تأكيد التزامه القرارات الأممية لاسيما القرار 1701 بمندرجاته كافة.

وشدّد على ضرورة انسحاب العدوّ الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، والبقعة (B1) المحتلة.

كما أعاد الجانب اللبناني التأكيد على ضرورة إدراج البقعة (B1) المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوةً بباقي المناطق المحتلة المذكورة.

يذكر أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية "يونيفيل" منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.

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