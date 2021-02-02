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"التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة

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"التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة "التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة

شهرت وزارة التجارة بصاحب تموينات بمحافظة البكيرية بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر بيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك (5 كيلو مكسرات فستق) ملوثة بالحشرات.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع ،ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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