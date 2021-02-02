"الوسمي" رئيسًا  و"السمري" نائبًا لجمعية "اسمعك" في دورتها الثانية

★ ★ ★ ★ ★

استعراض إنجازات 2020 والخطة الإستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة

عقدت جمعية زارعي القوقعة "اسمعك" اجتماعها الثالث للجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة الجمعية للدورة الثانية في مقرها الجديد الذي تم تدشينه الأحد الماضي اجتماعًا للتصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد لأربعة أعوام مقبلة بحسب النظام، بحضور 28 بالأصالة و 5 بالإنابة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وهم 33 عضوًا، وبحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلاً في مركز التنمية الاجتماعية بالرياض حيث أعضاء الجمعية العمومية، وتم وضع قائمة بأسماء جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة والمعتمدة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (18) مرشحًا.

واختار أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم: نايف بن عوض الوسمي المطيري (رئيسًا لمجلس الإدارة)، د. جمال بن محمد السمري (نائبًا للرئيس)، سارة بنت محمد آل حامد (المشرف المالي)، وعضوية د. نسرين بنت عثمان سندي، د. سحر بنت محمد بن دهيش، سالم بن علي التميمي، د. فايزة بنت عثمان أبا الخيل، أسماء بنت عبدالرحمن الراشد، د. أروى بنت علي أخضر.

وشكر "الوسمي" نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية، أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة لمجهوداتهم التي بذلوها في إنجاح وتطوير الجمعية وتحقيق أهدافها، داعيًا لهم التوفيق والاستمرار في أعمالهم الخيرية، مرحبًا بأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

ونوه "الوسمي" بدور مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، لما تقوم به من دعم للجمعيات والعمل المجتمعي، وقدم شكره أيضًا لغرفة الرياض عامة، ومركز التنمية المستدامة بالغرفة في احتضان الجمعية في بداية تأسيسها والمساهمة الفاعلة في تبني فكرة الجمعية وتقديم كل العون للجمعية، كإضافة متميزة لرصيد هذه المؤسسة الوطنية ليس فقط في خدمة منسوبيها، بل أيضًا في التفاعل مع قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته.

كما شكر الوسمي شركة رفد للاستشارات والتطوير المؤسسي على حضورهم وتعاونهم لشرح الخطة الإستراتيجية للجمعية، والشكر موصول للمستشار عبدالله الصقهان.

وأوضح الوسمي في كلمته أن جمعية زارعي القوقعة "اسمعك" سعت خلال فترة وجيزة أن تقدم كثيرًا من خدماتها المميزة من أجل تخفيف معاناة مستفيديها، ومن هذه الخدمات تأهيل الزارعين عن طريق إنشاء عيادات في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتربية الخاصة للخدمات المساندة التي سيتم تشغيلها قريبًا بإذن الله، وإشراك زارع القوقعة في برامج وجلسات تأهيل في مراكز متخصصة بتأهيل زارعي القوقعة، كما استحدثت برنامجًا لتأهيل عن بُعد لإتمام الزارع تأهيله في هذه الفترة الصعبة، وللجمعية مبادرات عدة في مجال توعية وتثقيف زارعي القوقعة وأسرهم وأصحاب العلاقة من الاختصاصيين والمعلمين وغيرهم من المهتمين بالزارعين وذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام.

وذكر الوسمي في كلمته بعض إنجازات الجمعية منذ التأسيس :- اعتماد الجمعية إستراتيجية واضحة للسنوات القادمة - عدد المسجلين ٣٠٠ مستفيد- عدد المستفيدين من ورش العمل واللقاءات أكثر من 3500 مستفيد عدد المستفيدين من الفعاليات أكثر من ٢٠٠٠ مستفيد- عدد المتطوعين أكثر من ٥٠٠ متطوع- عدد الساعات التطوعية أكثر من ٣٠٠٠ ساعة بقيمة تعادل 62490 ريالاً- عدد الفعاليات والمشاركات ٤٥ فعالية ومشاركة- عدد المستفيدين من مبادرة توزيع القطع 250 مستفيدًا - عدد الاتفاقيات والشراكات أكثر من 32 اتفاقية وشراكة- التبرعات العينية أكثر من 700 ألف ريال عبارة عن أجهزة قوقعة وقطع الجهاز من قِبل الشركات المعنية- عدد الدورات التطويرية وورش العمل لأعضاء الجمعية - عدد المستفيدين من العيادة المستعجلة 10 مستفيدين وتم رفع أكثر من 50 أصمًا يحتاج إلى الزراعة وهم في انتظار دورهم حسب الأولوية..

وتضمن اللقاء استعراض للخطة الإستراتيجية للجمعية للسنوات الثلاث القادمة قدمها المستشار عبدالله الصقهان، وكذلك ضمن برنامج الحفل استعراض للقوائم المالية للجمعية للعام 2020م قدمتها محاسبة الجمعية الأستاذة مدى الفصام، واستعراض مرئي لمدة ثلاث دقائق يوضح إنجازات الجمعية في عام 2020 م وفي ظل جائحة كورونا.