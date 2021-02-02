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الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ

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الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ

مصراوي Masrawy

09:13 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)


طالب الادعاء في محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور، اليوم الثلاثاء، بسجنه لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو (60150 دولارا)، بتهمة تمويل حملة سرية.

وتولى بالادور البالغ 91 عامًا، منصب رئيس الوزراء بين عامي 1993 و1995، وتتم محاكمته في محكمة الجمهورية، وهي محكمة خاصة متخخصة لنظر قضايا سوء السلوك الوزاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه.

وطالب الادعاء بسجن وزير الدفاع السابق فرانسوا ليوتار، الذي تم اتهامه أيضا بارتكاب مخالفات، لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف يورو.

وقال المدعي العام فرانسوا مولينز للمحكمة إن بالادور كان "بالضرورة على علم بالمصدر الإجرامي للأموال".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن بالادور وليوتارد لم يمثلا أمام المحكمة.

وتعود القضية إلى صفقات أسلحة أبرمت مع باكستان والسعودية خلال حقبة تسعينيات القرن الماضي ، وتشير مزاعم أن عائداتها استخدمت لتمويل محاولة بالادور الفاشلة للفوز بالانتخابات الرئاسية عام 1995.

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